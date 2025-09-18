Възобновени проучвания на късноантичния и средновековен град „Вердица“ край Твърдица

18.09.2025 12:28 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 58

Исторически музей – Твърдица за поредна година възобнови археологическите проучвания на късноантичния и средновековен град „Вердица“, разположен в местността Градището, североизточно от града.

През 2025 г. разкопките се финансират от Министерството на културата по проект на Историческия музей – Твърдица и със съдействието на Община Твърдица.

Основната цел на проучванията е разкриването на подхода от крепостта към църквата, разположена в югоизточната ѝ част. Това ще допринесе за по-пълното изясняване на архитектурния облик и структурата на обекта, който е важен паметник от късната античност и средновековието в региона.