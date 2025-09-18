Местни производители показват продукцията си на Фестивала „Стоте войводи“ в Сливен

18.09.2025 15:50 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

„Стоте войводи“ не е просто музикален фестивал. Това е празник на местната култура, на народните традиции и на предприемчивия дух на Сливен и региона. В тазгодишното издание ще участват 20 производители, които ще представят своята продукция.

Посетителите ще имат възможност да разгледат, да опитат и да си закупят мед и продукти от мед. Ще има билки и козметика, изделия от местни мандри, мляко и млечни продукти, колбаси, хляб и тестени изделия. Местни винопроизводители и пивовари също ще покажат своите продукти. Посетителите ще имат възможност да си закупят сувенири и ръчно изработени бижута.

Щандовете ще бъдат разположени и в двата фестивални дни. Входът е свободен, а с цялата програма можете да се запознаете в прикачения файл.