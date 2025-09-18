Опело и погребение на Тодорка Бинева в гр. Несебър

18.09.2025 15:50 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 50

На 15 септември почина г-жа Тодорка Бинева, дългогодишния диригент на църковния хор при катедралния храм “Св. Димитрий Солунски” в гр. Сливен.

Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отслужи заупокойното последование на опелото в гробищния храм на несебърските гробища в съслужение със ст. ик Евгений Янакиев, прот. Арсений Станков и архид. Поликарп.

Многоженство народ се събра да изпрати в последния земен път, новопредставилата се Тодорка, сред които диригенти и хористи, колеги и ученици на покойната.

В надгробното слово владиката говори за безсмъртието на душата, за добродетелите и таланта на г-жа Бинева, изтъквайки всеотдайността и като музикоучител и диригент, която 33 години дирижираше църковния хор, определяйки кончината й като загуба за епархийската църква.

Покойната Тодорка Бинева е диригент и преподавател по солфеж и музикално-теоретични дисциплини и дирижиране в Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ в гр. Бургас. През своя професионален път тя е дирижирала и хор „Родна песен“, а от 1992 година е диригент на църковния хор при катедралния храм в гр. Сливен.

Бог да я прости!