„С такива светли умове като Вашите съм сигурен, че бъдещето на България е светло, хармонично и обещаващо.“ С тези думи министър-председателят Росен Желязков се обърна към българските олимпийци по природни науки и техните ръководители. Премиерът връчи отличия на учениците, спечелили медали от международни олимпиади през 2025 г.

„Още когато с голяма част от вас се видяхме в тази зала за връчването на флага за началото на олимпийския сезон, нямах съмнение, че ще се срещнем отново – с този плам и гордост в очите, с медалите на гърдите Ви,“ заяви премиерът.

Росен Желязков подчерта, че пред младите отличници стои важен път на академично и личностно развитие и изрази увереност, че техните знания и чисти сърца ще ги превърнат в хора, които ще градят бъдещето и ще съхраняват олимпийския дух.

„Тридесет и девет отличия, сред които осем златни медала, са забележително постижение. Не само духът на олимпиеца, не само състезанието, а и това, че развяхте българския флаг на различни континенти, ни кара да се чувстваме горди,“ допълни министър-председателят.

През 2025 г. българските ученици постигнаха изключителни успехи на международната сцена. Деветте национални отбора по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект участваха и спечелиха общо 39 медала от международни олимпиади – 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови. От всички международни, европейски, младежки и балкански състезания до момента са завоювани 89 отличия, а до края на годината предстоят още олимпиади.

„Гордост е да видим, че сте развели българския флаг на толкова места по света,“ каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Министърът поздрави както таланта, така и упоритостта и труда на учениците. „Зад всяко ваше постижение стои поне един отдаден учител. Затова днес поздравявам и тях, защото на учителите разчитаме да имаме тези школи от олимпийци,“ подчерта той. По думите му Министерството на образованието и науката стартира програма за запазване и развитие на олимпийските школи и разработва нови инициативи за задържане на най-талантливите младежи в страната след завършване на училище. „Благодаря ви, че ни правите горди с България и българското образование,“ завърши Вълчев.

Успехите на младите таланти се подкрепят от редица инициативи на Министерството на образованието и науката. Чрез Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ се организират надпревари в областта на науката, технологиите, изкуствата и спорта, а талантливи ученици от всички етапи на училищното образование получават допълнителни възможности за подготовка. От тази година стартира и новата програма „Бъдеще за таланти“, насочена към изграждане на мрежа от школи по математика, информатика и природни науки. Предстои и приемането на програмата „Избирам да следвам в България“, която ще осигурява стипендии и безплатно обучение за ученици и първокурсници, отличили се в международни олимпиади.