Сливен, кратки вечерни новини, 18.09.2025 г., четвъртък

Едни от най-нашумелите български рап изпълнители от PG & Drink от групата Trap 19 connection идват в Сливен за фестивала на „Стоте войводи“.

Местни производители ще покажат продукцията си на Фестивала „Стоте войводи“ в Сливен, който ще се проведе на 19 и 20 септември.

Десетки гости присъстваха тази вечер в Сливен на откриването на изложбата-живопис на художника-сценограф Нейко Нейков, експозицията е подредена в галерия „Димитър Добрович“.

На 17 септември бе открито новото издание на „Есенен театрален салон“ в Сливен с премиерата на постановката „Боряна“ на Драматичния театър „Стефан Киров“.

ДЮТС „Бисерче“, Младежкият танцов ансамбъл „Браво“ и фолклорните клубове „Звезден ритъм“, „Сливенски народни ритми“ и „Сливенци“ ще представят своите изпълнения в рамките на фестивала “Стоте войводи”.

Бюрото по труда – Сливен приема заявки от работодатели за участие в мерките по Националния план за действие по заетостта 2025 г., до изчерпване на наличния бюджет.

Благотворителната кампания „Капачки за бъдеще“ ще се проведе в Сливен на 18 октомври от 10:00 до 14:00 часа на площад „Хаджи Димитър“ срещу бившия църковен магазин.