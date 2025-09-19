19.09.2025 10:46 , Мария Павлова (РИМ Сливен)

На 17 и 18 септември 2025 г. в Асеновград се проведе Втора национална среща на музейните педагози, посветена на „STEAM подходи в музейната педагогика – синтез на изкуство и наука“. По покана на директора на Националния природонаучен музей при БАН, проф. Павел Стоев, в събитието взе участие колегата педагог Десислава Панайотова с доклад на тема „Да учи, да вдъхновява, да изгражда – мисията на съвременния музей“. В представянето на нейната разработка се включи и главният ни екскурзовод Петя Димитрова, която даде множество примери за ползотворното сътрудничество между музеен педагог и екскурзоводи при работата с деца в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен.

Благодарим на организаторите за вдъхновяващата атмосфера и на всички участници за споделения опит и добри практики!