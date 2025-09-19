Сливен, кратки вечерни новини, 19.09.2025 г., петък

19.09.2025 15:51 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Едни от най-нашумелите български рап изпълнители от PG & Drink от групата Trap 19 connection идват в Сливен за фестивала на „Стоте войводи“ - те ще се качат на сливенска сцена през втория ден на проявата, която по традиция ще се проведе в Градската градина.

Кулминацията на двудневния фестивал “Стоте войводи” ще бъде през вечерта на втория ден, когато над 100 дрона ще осветят небето над Градската градина, оформяйки фигури, свързани с историята и културата на града.

Отдел „Статистически изследвания – Сливен, представи данни за дейността на местата за настаняване в област Сливен през месец юли 2025 година.

Полковник доц. д-р Васил Кьосев, д.м., е новият началник на МБАЛ–Сливен, част от структурата на Военномедицинска академия.

Национално съвместно тактическо учение за действие на службите при извънредна ситуация ще се проведе на 2 октомври в Сливен.

Импровизирана детска „къща“ предизвиква спорове между съседи в сливенския квартал „Младост“.

„Бюро по труда“ – Сливен обявява 5 свободни работни места за висококвалифицирани кадри.