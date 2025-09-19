Община Сливен ви кани: тази вечер започва фестивалът „Стоте войводи“

19.09.2025 14:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Фестивалът „Стоте войводи“ се завръща в Градската градина на Сливен с богата и разнообразна програма. 19 и 20 септември ще са наситени с музика и развлечения.

Програмата започва тази вечер в 17 часа с изпълнения на състави от Сливен и региона. Първи на сцената ще се качат танцьорите от ДЮТС „Бисерче“ при Военен клуб-Сливен. След тях са младежкият танцов ансамбъл „Браво“ при НЧ „Хаджи Димитър – 1937“, фолклорните клубове „Звезден ритъм“ при НЧ „Добри Чинтулов 1941“, „Сливенски народни ритми“ и „Сливенци“.

След младите таланти гостите на фестивала ще могат да се насладят на музиката и танците на една от емблемите на Града под Сините камъни – сливенския ансамбъл за народни песни и танци. Артистите излизат на сцената в 18 часа.

В 19 часа започва спектакълът на софийския състав от „Магията на танца“, който за втори път гостува в Сливен.

В 20 часа излиза популярната певица Деси Добрева с нейния нежен глас и вълнуващи български песни.

Първата вечер ще завърши с един от най-старите оркестри в страната. Берковската духова музика ще представи своята програма от 21 часа.

Вторият фестивален ден – 20 септември, събота, ще започне с представление за най-малките от 11 часа. На сцената ще се качат актьорите от Държавен куклен театър-Сливен, които ще разкажат историята на „Жабокът принц“.

Вечерта от 18 часа за доброто настроение на посетителите ще допринесат рок-група „WindZane“ при ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“, рок-група „Монолог“ при ПХГ „Дамян Дамянов“, група „Динамика“ и рок-група „невилС“.

Едни от най-нашумелите български рап изпълнители от PG & Drink от групата Trap 19 connection ще зарадват своите почитатели от 20 часа.

След тях, от 21 часа на сцената се качва една от най-колоритните фигури на съвременната българска музика – Константин Трендафилов, известен като Папи Ханс.

Кулминацията на фестивала ще бъдат над 100 дрона, които ще изрисуват различни фигури в небето над Градската градина.

И в двата фестивални дни местни производители ще покажат своята продукция. Посетителите ще имат възможност да разгледат, да опитат и да си закупят мед и продукти от мед, билки и козметика, изделия от местни мандри, мляко и млечни продукти, колбаси, хляб и тестени изделия, вино и местна бира, сувенири и ръчно изработени бижута.

Входът е свободен. Заповядайте!