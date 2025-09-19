Премиерата на „Гъсарката на кладенеца“ изпълни залата на Кукления театър в Сливен

19.09.2025 13:20 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Вълнуващо и приказно пътешествие представи Държавният куклен театър на малките жители на Сливен и техните родители. Премиерата на спектакъла „Гъсарката на кладенеца“ предизвика истинско оживление в залата на театъра на 18 септември. Гост на премиерната вечер бе заместник-кметът Пепа Чиликова, която връчи поздравителен адрес от името на кмета на община Сливен Стефан Радев. В него градоначалникът поздравява директора на културния институт Ефимия Павлова и екипа й от артисти и всички, които стоят зад цялостната концепция и визия на спектаклите за малки и големи.

„ С тази премиера Вие отново доказвате, че магията на кукления театър е жива благодарение на Вашия професионализъм, страст и отдаденост към сценичното изкуство. Нека този спектакъл трогне сърцата на малки и големи, нека бъде силно аплодиран и Ви донесе заслужено признание и вдъхновение за нови творчески постижения!“, пише още в поздравителния адрес от Радев.

В „Гъсарката на кладенеца“ по приказката на Братя Грим на сцената на кукления театър в Сливен дебютира един от новите артисти в трупата на театъра – Натали Николова. Заедно с нея в спектакъла играят Биляна Йорданова, Георги Янев, Димитър Марков и Миглена Господинова. Режисьор на спектакъла е Стоян Стоянов – актьор и режисьор в Държавен куклен театър Варна. Сценографията е дело на Наталия Гочева, а автор на музиката е Христо Намлиев.

Представлението е част от програмата на Държавния куклен театър в Сливен.

Повече може да намерите тук: https://puppets-sliven.eu/