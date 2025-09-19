19.09.2025 16:30 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 22 минути | 35

Денят на обявяването на Независимостта на България е един от най-значимите в новата българска история. По този повод в различни краища на страната и по света, българите отбелязват празничния ден.

В Сливен той ще бъде честван с общоградска церемония, която ще започне от 18 ч., на 22 септември, понеделник, на централния градски площад „Хаджи Димитър“. Събитието ще бъде съпроводено с ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци.

Празничният ден в Града под Сините камъни ще завърши с концерт на сливенския Ансамбъл за народни песни и танци. Той ще започне в 18.45 ч.

Организатор на честването е Община Сливен, в партньорство с 13-о Бригадно командване.