Жители в района на улиците „Антим I“ и „Г. С. Раковски“ направиха предложения по време на представянето на проекта за паркиране по двете улици. Директорът на общинското предприятие „Градска мобилност” - Димитър Пантелеев, запозна гражданите със схемата, предложена от Комисията по безопасност на движението. Присъстващите поискаха паркоместата да останат от лявата страна на улиците, а не отдясно, както предвижда проекта. Среща се състоя и с жителите по бул. „Христо Ботев“, където също бяха направени някои предложения след разглеждането на схемата.