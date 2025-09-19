Жители в района на улиците „Антим I“ и „Г. С. Раковски“ направиха предложения по време на представянето на проекта за паркиране по двете улици. Директорът на общинското предприятие „Градска мобилност” - Димитър Пантелеев, запозна гражданите със схемата, предложена от Комисията по безопасност на движението. Присъстващите поискаха паркоместата да останат от лявата страна на улиците, а не отдясно, както предвижда проекта. Среща се състоя и с жителите по бул. „Христо Ботев“, където също бяха направени някои предложения след разглеждането на схемата.
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Обсъдиха проекта за паркиране на улиците „Антим I“, „Г. С. Раковски“ и бул. „Христо Ботев“ в Сливен
, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 47