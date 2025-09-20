В истински празник се превърна откриването на фестивала „Стоте войводи“ в Сливен

20.09.2025 10:01 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Дългоочакваният фестивал „Стоте войводи“ започна с много музика, танци, смях и настроение. През първия ден жителите и гостите на града изпълниха Градската градина и допринесоха за това събитието да се превърне в истински празник.

Сред присъстващите беше и кметът Стефан Радев, който разгледа продукцията на местните производители, срещна се с граждани и самият той се потопи в празничната атмосфера. От сцената на „Стоте войводи“ Радев приветства с добре дошли публиката, участниците и гостите на събитието.

„Радвам се, че за десета година организираме този фестивал. Надявам се, че и сега всеки от вас ще открие нещо за себе си, нещо, което да го зарадва и да му създаде настроение. Такава е и целта ни, на целия екип на Общината, която организира с много любов и желание това събитие за всички вас. Пожелавам ви да имате много приятни мигове с разнообразната програма, която и тази година сме подготвили и заедно да изкараме две прекрасни вечери в нашия чудесен град“, пожела Стефан Радев.

Фестивалът започна с изпълнения на младите таланти на Сливен от ДЮТС „Бисерче“ при Военен клуб-Сливен, танцов ансамбъл „Браво“ при НЧ „Хаджи Димитър – 1937“, фолклорните клубове „Звезден ритъм“ при НЧ „Добри Чинтулов 1941“, „Сливенски народни ритми“ и „Сливенци“. Майсторство и класа в песните и танците показа Ансамбъл за народни песни и танци-Сливен. Посетителите имаха възможност да се насладят и на спектакъла на софийския състав от „Магията на танца“.

Деси Добрева очарова сливенската публика, като изпълни едни от емблематичните български фолклорни песни.

Вечерта завърши с изпълнения на Берковската духова музика, а публиката се забавлява от сърце, заедно с артистите.

И тази година водещ на фестивала е известният български актьор Ники Станоев.

Програмата на фестивала продължава и днес, 20 септември – събота:

11 часа – „Жабокът принц“ на Държавен куклен театър-Сливен

18 часа – Талантите на Сливен (самодейна програма)

20 часа – PG & Drink от групата Trap 19 connection

21 часа – Папи Ханс

Финал – светлинно дрон шоу.