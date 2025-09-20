Сливен, кратки вечерни новини, 20.09.2025 г., събота

20.09.2025 15:49 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 28 минути | 78

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ отличи за пътна безопасност община Сливен.

Жители в района на улиците „Антим I“ и „Г. С. Раковски“ направиха предложения по време на представянето на проекта за паркиране по двете улици.

Денят на независимостта на България ще бъде честван в Сливен на 22 септември с общоградска церемония.

На 19 септември се навършиха 35 години от мача Сливен – Ювентус, който се игра на стадион „Хаджи Димитър“.

Едни от най-нашумелите български рап изпълнители от PG & Drink от групата Trap 19 connection идват в Сливен за фестивала на „Стоте войводи“ - те ще се качат на сливенска сцена днес от 20:00 часа.

От 18 до 21 септември в Сливен се провежда безплатна кампания за кастрация на домашни и безстопанствени кучета и котки.

Скаутски клуб „Вятър Бора“ проведе посещение в Регионална оперативна база за спешна помощ по въздух в Сливен.