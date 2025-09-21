22 СЕПТЕМВРИ – ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

21.09.2025 23:43 , Невелина Кикьова (X СОУ )

На 22 септември 1908 г. в църквата „Св. Четиридесет мъченици“ в Търново България официално обявява своята независимост. Това е исторически акт на воля, самочувствие и национално достойнство. Ден, в който българският народ заявява пред света, че желае да гради своето бъдеще свободно, независимо и гордо.

В чест на 117-годишнината от този знаменателен ден, учениците от 3.а и 3.б клас в група за целодневна организация на учебния ден, с ръководител г-жа Здравка Монева, отбелязаха празника по творчески и символичен начин – чрез изработване на националния трибагреник и патриотични послания.

С много старание и родолюбие, децата създадоха знаменца в цветовете на българското знаме с надпис: „АЗ СЪМ НЕЗАВИСИМ БЪЛГАРИН“.

Всеки от тях вложи частица от себе си – труд, въображение и любов към родината. Атмосферата беше изпълнена с вълнение, гордост и чувство за принадлежност.

Учениците научиха повече за смисъла на Независимостта, за героизма и стремежа на предците ни към свобода и държавност. Макар и още малки, те с гордост заявиха, че искат да растат като достойни българи – с будно съзнание и отговорно отношение към Родината.