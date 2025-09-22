22.09.2025 20:32 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Общински съвет - Сливен | Сливен | преди 20 минути | 2

България днес чества един от най-ярките и значими дни в новата си история – обявяването на националната й независимост. По този повод в различни краища на страната и по света българите честват бележитата дата.

За значимостта на този ден, за уроците и всеобщата национална отговорност, говори кметът Стефан Радев по време на празничната общоградска церемония в Сливен.

„Обявяването на българската независимост още повече ни доближава до заветите на Апостола – Васил Левски, да бъдем равни на другите европейски народи. Независимостта обаче се постига с цели поколения българи, посветили и дали живота си на тази голяма идея. С много труд и съзидание, много борба и саможертви, нашият народ постига тази независимост“, подчерта кметът. Той изтъкна факта, че Сливен е бил в авангарда на всички форми на борбата за независимост – националноосвободителните борби, за независима българска църква, за образование, за българска индустрия и култура. Много са, по думите му, първопроходците от Сливен – Хаджи Димитър, Добри Чинтулов, който с песните си разпалва духа на българите в борбата за свобода. От друга страна е Добри Желязков, който поставя началото на индустриализацията на България.

„Много са уроците, които ни дава историята, за това че трябва да помним и пазим паметта на нашите предци – на нашите герои, за да можем заедно да градим бъдещето на справедлива, силна и просперираща държава. Да градим заедно успехите на нашия любим Сливен. Скъпи съграждани, да живее свободна и независима България! Честит празник!“.

Церемонията, състояла се на площад „Хаджи Димитър“, завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Хаджията и сливенските възрожденци. Празника уважиха областният управител Чавдар Божурски, председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев, народни представители от Сливенски избирателен район, свещеници от Сливенска света митрополия, заместник-кметове на община Сливен, общински съветници, директори и представители на институции и организации в Сливен, военно-патриотични съюзи, ученици, граждани и др.

След церемонията жителите и гости на града имаха възможност да се насладят на изпълненията на сливенския Ансамбъл за народни песни и танци, които допринесоха за празничната атмосфера на площада.

Честването на 117 години от обявяването на Независимостта на България се организира от Община Сливен, в партньорство с 13-о Бригадно командване.