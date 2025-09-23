Открит Есенен салон 2025 в Художествена галерия „Руси Карабиберов“

23.09.2025 10:13 , Людмила Калъпчиева

На 19 септември 2025 г. в Художествената галерия „Руси Карабиберов“ бе тържествено открит Есенен салон 2025, който тази година отбелязва своя двадесет и шести старт. Превърнал се в дългогодишна културна традиция, салонът е истински празник на изкуството, предлагащ на публиката среща с оригинални творчески решения, пъстра стилистика и богат колорит.

Селекцията за 2025 г. включва разнообразие от художествени практики – живопис, графика, експериментални техники и скулптура. Творбите се отличават с личен почерк, стремеж към оригиналност и емоционална дълбочина, превръщайки галерията в място за естетическо преживяване и размисъл.

В рамките на събитието бе открита и втората самостоятелна изложба на Атанаска Митева, която внесе допълнителен заряд в празничната вечер.

Специален акцент беше връчването на свидетелствата на малките художници от студио „Дъга“, успешно завършили своя курс през 2024/2025 г. Те получиха удостоверенията си лично от директора на Исторически музей – Нова Загора, г-н Генчо Димитров.

Финалът на вечерта бе поверен на Фолклорна формация „Аглея“ с ръководител Пламена Господинова при ОШИ „Илия Аврамов“, която поздрави гостите с пъстра програма, съчетаваща традиция и настроение.

Художествената галерия „Руси Карабиберов“ ще бъде отворена до 31 октомври 2025 г., за да посрещне всички, които искат да се докоснат до творчеството на даровити новозагорци и талантливи автори от страната.