Село Каменово отпразнува своя празник с тържество и откриване на Пенсионерски клуб

На 21 септември 2025 г. жителите и гостите на село Каменово отбелязаха празника на своето село с вълнуващо тържество, изпълнено с радост, споделени емоции и усещане за общност.

Събитието започна с тържественото откриване на Пенсионерски клуб – ново място за срещи, общуване и подкрепа на възрастните жители, което ще допринесе за още по-сплотен живот в селото.

Домакин на празника беше кметът на Каменово г-н Георги Мавров, който поздрави всички присъстващи и пожела здраве и благоденствие на жителите. Специално обръщение към събралите се направи и кметът на Община Нова Загора г-жа Галя Захариева, която подчерта значението на празника и единството между хората:

„Толкова много хора в село Каменово отдавна не сме се събирали – потвърждава се, че това, което ни обединява, е много повече от това, което ни разделя. Днес на Вашия празник Ви пожелавам здраве и честитост, уважаеми жители на село Каменово.“

Сред официалните гости бяха проф. д-р Костадин Ангелов, проф. Владимир Владимиров, проф. д-р Йордан Иванов, заместник-кметът г-жа Нина Генчева, кметове на населени места, общински съветници и приятели на селото.

Празничната програма беше богата и цветна – участие взеха Клуб за народни танци „Балига“ при НЧ „Светлина-1872“, с. Кортен, младите таланти Николета Рачева, Денислав Михалик и Никол Михалик – възпитаници на ОШИ „Илия Аврамов“, както и специалното участие на проф. Владимиров от Музикалната академия в Пловдив.

Вечерта завърши с красива заря, която озари небето над селото и донесе радост и празнично настроение на всички присъстващи.