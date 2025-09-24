Седмицата в ЕП: 22 – 28 септември 2025 г.

24.09.2025 09:15 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 50

Отбранителната промишленост на ЕС. Евродепутатите от комисията на ЕП по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) ще гласуват редица промени в съществуващите програми на ЕС, за да се даде възможност за финансиране на технологии и продукти, свързани с отбраната. В съответствие с плана ReArm Europe целта е да се повиши отбранителната готовност на ЕС и да се насърчат стратегическите инвестиции на държавите от ЕС в критични отбранителни способности (вторник).

На живо: заседание на ITRE, вторник, 23 септември, 11:00 ч. българско време

Качествени стажове. Комисията на ЕП по заетост и социални въпроси (EMPL) ще приеме позицията си по нов законопроект на ЕС, който има за цел да подобри условията на труд на стажантите, като същевременно се бори със злоупотребите, като например редовните трудови правоотношения, прикрити като стажове. Новите правила ще регулират договорите за стаж по въпроси като продължителност, възнаграждение и достъп до социална закрила (вторник).

На живо: заседание на EMPL, вторник, 23 септември, 11:30 ч. българско време

Търговска политика на ЕС. Комисията на ЕП по международна търговия (INTA) ще проведе първо обсъждане с представители на Европейската комисия относно предложените промени в законодателството на ЕС в областта на митата с цел прилагане на митническото споразумение между ЕС и САЩ. Те ще обсъдят също така последните развития в търговската политика на ЕС със Сабине Вейанд, генерален директор на ГД „Търговия“ в Европейската комисията. Търговските отношения между ЕС и Индия също са включени в дневния ред (сряда и четвъртък).

На живо: заседания на INTA, сряда, 24 септември

На живо: заседания на INTA, четвъртък, 25 септември

Приоритети на датското председателство на Съвета на ЕС. Комисиите на ЕП по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) и по икономически и парични въпроси (ECON) ще обсъдят приоритетите на датското председателство на Съвета на ЕС в съответните области на отговорност с министъра на висшето образование и науката на Дания Кристина Егелунд и с министъра на икономиката Стефани Лосе (вторник и сряда).

На живо: заседания на ITRE и ECON, вторник, 23 септември

На живо: заседания на ITRE и ECON, сряда, 24 септември

Награда „Сахаров“ за 2025 г. Членовете на ЕП от комисиите по външни работи (AFET) и развитие (DEVE) и на подкомисията по правата на човека (DROI) ще представят номинациите на политическите групи за наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2025 г. Гласуването на тримата финалисти и обявяването на лауреата ще се проведат през октомври. Церемонията по награждаването ще се състои по време на пленарната сесия на ЕП през декември в Страсбург (вторник).

На живо: заседание на AFET / DEVE / DROI, вторник, 23 септември, 15:30 ч. българско време

Програма на председателя на ЕП. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще приеме посланик Андрю Пуздер от мисията на САЩ в Европейския съюз в понеделник. Във вторник тя ще бъде в Ню Йорк, където ще присъства на събитие, организирано от президента на САЩ Доналд Тръмп по повод 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Пълен списък на заседанията на парламентарните комисии може да бъде намерен тук.

Контакти на пресслужбата на ЕП