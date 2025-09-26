Петя Василева – Румена представи новите си книги в Нова Загора

26.09.2025 12:31 , Людмила Калъпчиева

„Защото съм от там, ви каня – под дъгата! За среща – да ѝ влеем цветове! Ще ви очаквам, грабвайте крилата!“ – с тези думи поетесата Петя Василева – Румена покани новозагорци на представянето на своите нови книги.

На 25 септември 2025 г., във фоайето на НЧ „Д. П. Сивков – 1870“, авторката се срещна със свои читатели, приятели и почитатели на поезията, за да представи новите си заглавия:

стихосбирките „От Тракия до Добруджа“, „Писмо от Бог“, „Не падайте, звезди“

прозата „На прага на небето“

В посланието си към публиката Румена сподели думи, вплетени на корицата на стихосбирката „От Тракия до Добруджа“, разкривайки своята дълбока връзка с родния край, с небе и земя, които вдъхновяват творчеството ѝ.

Сърдечната вечер бе открита от Елена Арабаджиева – секретар на читалището, редактор на произведенията и дългогодишна приятелка на авторката, която накратко представи нейния творчески път.

Събитието премина в топла и емоционална атмосфера, изпълнена с четене на стихове – за майка и дъщеря, за майчината обич, за приятелството, за родния край. Септемврийската вечер донесе усмивки, вълнение и сълзи от искрените думи, рецитирани с обич и благодарност.

Сред присъстващите бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, председателят на читалището Георги Николов, приятели, бивши колеги на авторката и граждани, които заедно превърнаха срещата в истински празник на словото и паметта.

Авторката сподели, че отново е почувствала топлата прегръдка на родното читалище и хората, които са важна част от нейния живот и от любимата ѝ Нова Загора.