На 25 септември 2025 г. кметът на Община Нова Загора Галя Захариева посети НЧ „Напредък – 2001“, където връчи Диплома за съхранение и развитие на световните традиционни народни изкуства на Фолклорна група „Неранза“ с художествен ръководител Дима Йорданова.

Г-жа Захариева изрази дълбокото си признание и благодарност към групата и тяхната ръководителка за вдъхновяващото им представяне, с което прославят Нова Загора на световната сцена.

В официално писмо до Община Нова Загора, президентът на European Association of Folklore Festivals – EAFF, ICH партньор на ЮНЕСКО, Калоян Николов, отправи благодарност за достойното представяне на групата в Световния шампионат и пожела здраве, радост и бъдещи творчески успехи.

ФГ „Неранза“ взе участие в XV Световен шампионат по фолклор „WORLD FOLK 2025“, проведен между 27 и 31 август в Несебър, Свети Влас и к.к. „Слънчев бряг“, където завоюва:

Златен медал в категория „Народни песни – модерен аранжимент на фолклорна музика“

Номинация за Голямата награда на шампионата

Това е поредното международно признание за безспорния талант на певиците и за всеотдайността на тяхната ръководителка Дима Йорданова, която успява да предаде любовта към българските традиции на своите изпълнители.

Нова Загора с гордост аплодира своите носители на световното признание – ФГ „Неранза“ и тяхната ръководителка, които доказват, че почитта към традициите и любовта към родната песен са непреходни ценности.