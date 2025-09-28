Сливен, кратки вечерни новини, 28.09.2025 г., неделя

28.09.2025 16:16 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 27 минути | 83

В Сливен снощи се състоя културна вечер, посветена на Куба и нейните традиции, организирана от сдружение „Ти си Сливен“.

Десетки жители и гости на Сливен се събраха за пореден ден на площада пред Общината, за да подкрепят българския национален отбор по волейбол на световното първенство.

Община Сливен ще се включи на 29 септември в инициативите на Дружеството на кардиолозите в България по повод Световния ден на сърцето.

Жителите на село Николаево изказват благодарности към община Сливен за асфалтирането на ул. „Петко Енев“, която основна в населеното място.

От 23 до 26 октомври по бул. „Цар Освободител“ – от Стария бряст до площад „Добри Желязков – Фабрикаджията” ще бъдат разположени обекти за извършване на търговска дейност на открито в Сливен по повод наближаващия празник на града - Димитровден.

В Сливен към 25 септември са обявени общо девет свободни позиции за висшисти.

На Карандила край Сливен се проведе регионално учение на доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи (ДЕРБАК) на областните организации на БЧК от Сливен, Бургас, Ямбол и Стара Загора.