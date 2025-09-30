Твърдица празнува своя празник от 8 до 14 октомври 2025 г.

Община Твърдица кани жителите и гостите на града да се включат в празничната седмица по случай Петковден – от 8 до 14 октомври 2025 г.
Програмата предлага богати културни, музикални и спортни прояви, които ще обединят поколенията в общо тържество:
8 октомври – Кино ден с пътуващо кино „Фанагория“
10 октомври – Празничен концерт по случай 65 години от създаването на Дома за пълнолетни лица с увреждания
11 октомври – Концерт на Дара Екимова
13 октомври – Турнир по тенис на маса „Tvarditsa Open“ и спортен празник за децата
14 октомври – Петковден: празнична литургия, водосвет, поднасяне на венци и цветя, тържествена заря и концерт на Десислава и Братя Аргирови
Седмицата на празника обещава да бъде изпълнена с много настроение, музика и незабравими моменти.
Очакваме ви в Твърдица, за да отпразнуваме заедно!