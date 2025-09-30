Твърдица празнува своя празник от 8 до 14 октомври 2025 г.

30.09.2025 16:01 , Людмила Калъпчиева

Община Твърдица кани жителите и гостите на града да се включат в празничната седмица по случай Петковден – от 8 до 14 октомври 2025 г.

Програмата предлага богати културни, музикални и спортни прояви, които ще обединят поколенията в общо тържество:

8 октомври – Кино ден с пътуващо кино „Фанагория“

10 октомври – Празничен концерт по случай 65 години от създаването на Дома за пълнолетни лица с увреждания

11 октомври – Концерт на Дара Екимова

13 октомври – Турнир по тенис на маса „Tvarditsa Open“ и спортен празник за децата

14 октомври – Петковден: празнична литургия, водосвет, поднасяне на венци и цветя, тържествена заря и концерт на Десислава и Братя Аргирови

Седмицата на празника обещава да бъде изпълнена с много настроение, музика и незабравими моменти.

Очакваме ви в Твърдица, за да отпразнуваме заедно!