02.10.2025 10:55 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Спорт | преди около 1 час | 48

В рамките на празничната седмица на град Твърдица ще се проведе открит турнир по тенис на маса „Tvarditsa Open 25“. Спортното събитие ще се състои на 13 октомври 2025 г. (понеделник) в физкултурния салон на бившето Минно училище.

Програмата предвижда два отделни старта:

Ученици до 18 г. – от 14:00 ч.

Възрастни – от 17:30 ч.

Записванията за участие са отворени до 10 октомври 2025 г. на посочения телефон за контакт.

Организаторите канят всички любители на спорта да се включат и да подкрепят състезателите в надпреварата.

Не пропускайте едно от най-очакваните спортни събития в Твърдица!