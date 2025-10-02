В рамките на празничната седмица на град Твърдица ще се проведе открит турнир по тенис на маса „Tvarditsa Open 25“. Спортното събитие ще се състои на 13 октомври 2025 г. (понеделник) в физкултурния салон на бившето Минно училище.
Програмата предвижда два отделни старта:
Ученици до 18 г. – от 14:00 ч.
Възрастни – от 17:30 ч.
Записванията за участие са отворени до 10 октомври 2025 г. на посочения телефон за контакт.
Организаторите канят всички любители на спорта да се включат и да подкрепят състезателите в надпреварата.
Не пропускайте едно от най-очакваните спортни събития в Твърдица!