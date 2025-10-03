Сливен, кратки вечерни новини, 03.10.2025 г., петък

03.10.2025 15:50 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 166

В Сливен се очакват интензивни валежи, които могат да достигнат до 50 литра на квадратен метър за денонощие.

В Сливен се проведе дискусия за готовността на България да въведе еврото от 1 януари 2026 г.

13-о Бригадно командване бе удостоено с Почетен знак на Община Сливен по повод 75-ата годишнина от връчването на бойното знаме на Военно формирование 22220.

Областният управител Чавдар Божурски присъства на тържеството по случай 75-годишнината от връчването на бойното знаме на Военно формирование 22 220 в Сливен.

В Сливенско духа силен вятър с пориви до 90 км/ч, има сигнали за счупени клони и паднало дърво в кв. „Република“, като екипи вече почистват.

В Сливен беше изтеглен жребият за четвъртото издание на турнира за Купата на кмета, който тази година събира рекорден брой участници – 47 отбора от 21 училища.

Талантливи млади художници от Сливен бяха наградени снощи за участието си със свои картини в изложбата „Младите творят и обединяват“ в галерия “Май”.