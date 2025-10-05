Сливен, кратки вечерни новини, 05.10.2025 г., неделя

05.10.2025 16:06 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 29 минути | 98

Симфоничният оркестър в Сливен обяви началото на своя 93-ти сезон на 15 октомври с концерт, в който ще прозвучи Пети клавирен концерт на Бетовен – известен още като Императорския.

Клуб за Бъдеще – Сливен“ кани всички жители на града на 18 октомври 2025 г. (събота) от 10:00 до 14:00 ч. на площад „Хаджи Димитър“ за участие в традиционната благотворителна кампания за събиране на пластмасови капачки и алуминиеви кенчета.

На 2 октомври в Сливен се проведе тактическото учение „Справедливост 2025“, което получи много висока оценка от наблюдатели на Главна дирекция „Национална полиция“, представители на специализираните отдели и главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

В навечерието на Международния ден на учителя, Синдикатът на българските учители в Сливен отличи изключителни преподаватели за тяхната отдаденост и професионализъм.

В Сливен се проведе информационна среща, посветена на въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г.

„Водоснабдяване и Канализация – Сливен“ съобщава, че в периода от 6 до 19 октомври 2025 г. ще се извършват строително-монтажни дейности по проект за изграждане и реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи в града.

Международният ден, посветен на хората от третата възраст – 1 октомври, бе отбелязан в Сливен с празничен концерт.