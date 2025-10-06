06.10.2025 09:44 , Людмила Калъпчиева

С много песни, аромати и добро настроение премина петото издание на празника на българския фолклор и традиционните ястия, който се проведе на 5 октомври в село Нейково. Събитието бе организирано от Община Котел, Кметство Нейково и НЧ „Изгрев 1928“ – Нейково и събра жители и гости от целия район в истински празник на традициите и вкусовете.

Началото на тържеството бе поставено с изпълнение на гайдарите от школата на Стоян Христанов, които изсвириха химна на България. След тях сцената оживя с песните на певческата група към читалището-домакин, а веднага след това – с емоционалните изпълнения на група „Иван Кремов“ при НЧ „Единство – 1870“ – Жеравна, които донесоха много настроение на публиката.

Празник на вкусовете и традициите

Втората част на събитието превърна площада на Нейково в истински кулинарен фестивал.

Учениците от СУ „Георги Ст. Раковски“ – Котел, с ръководител Красимира Иванова, впечатлиха журито с котленска рибена чорба, вита баница със сирене и празнична погача.

Кулинарната група при НЧ „Единство“ – Жеравна се представи с ястието „Дивенек“ и сладко от смокини, а гостите от с. Змейово предложиха медени сладки, ябълков сладкиш и кьопоолу.

Домакините от Нейково също заслужиха аплодисменти с традиционните тиганици, бабин рачел, боб и погача.

Свое участие направи и екипът на ресторант „Манджата“ – Сливен, които представиха дърпан джолан със сос грейви, домашен салам „Камчия“ и нейковски бут, приготвен по стара местна рецепта.

Финал с песни и признателност

Празничната вечер завърши с концерт на народния певец Деян Митев, който обедини всички гости и участници в голямо българско хоро.

Кметът на село Нейково Христо Колев благодари на участниците и им връчи грамоти за принос към съхранението на българския фолклор и традиции, подчертавайки, че подобни събития пазят жив духа на българското село и обединяват хората чрез песен, труд и споделеност.