06.10.2025 09:57 , Людмила Калъпчиева

От 3 до 5 октомври 2025 г. Нова Загора отново се превърна в сцена на обичаната от поколения стара градска и шлагерна песен.

Националният фестивал „В прегръдката на Танголита“ събра повече от 280 изпълнители от цяла България, които с талант, чар и емоция превърнаха трите фестивални дни в истински празник на духа и мелодията.

Събитието бе организирано от Община Нова Загора, Народно читалище „Д. П. Сивков – 1870“ и Вокална група „Танголита“.

Още в първата вечер – 3 октомври, залата бе изпълнена с публика за откриването с концерт на лауреати от предходните издания и харизматичната Бони Милчева, която внесе настроение и усмивки с любимите песни на поколения българи.

Конкурсна програма и жури

На 4 октомври се проведе конкурсната програма, в която участниците представиха богат репертоар от златните страници на българската песен.

Журито, включващо:

Бони Милчева – певица и телевизионна водеща,

доц. Дончо Донев – хоров диригент,

Галя Захариева – кмет на Община Нова Загора и музикален педагог,

Андония Спасова – директор на ОШИ „Илия Аврамов“ при НЧ „Д. П. Сивков – 1870“,

Петко Танев – музикален педагог и художествен ръководител на ВГ „Танголита“,

имаше нелеката задача да отличи най-добрите сред множеството вдъхновяващи изпълнения.

Финал с вдъхновение и обединение

Заключителният ден – 5 октомври, бе посветен на творческото споделяне и вдъхновението. Участниците се включиха в работилница с Бони Милчева, по време на която заедно изпълниха песента „Мандолина, китара и бас“ – символ на приятелството и обединението, което фестивалът носи.

Финалът бе белязан от тържественото награждаване на лауреатите и заслужени аплодисменти от публиката.

С много настроение, красиви мелодии и искрени емоции, „В прегръдката на Танголита“ за пореден път доказа, че старата градска песен живее – в гласовете, спомените и сърцата на хората.