Звезден актьорски състав в „Под прикритие 6“

Наред с Юлиан Вергов, още звездни имена се присъединяват към актьорския състав в шестия сезон на „Под прикритие“. Павел Иванов, Радина Кърджилова, Климентина Фърцова и Велина Георгиева са сред новите попълнения, чиито атрактивни персонажи ще добавят още по-голяма интрига и динамика към добре познатия свят на емблематичния криминален сериал.

„Под прикритие 6“ се очаква да бъде по-зрелищен и мащабен от всякога. Феновете ще видят завръщането на култови герои като Иво Андонов – в ролята е Захари Бахаров, Росен Гацов - Куката – в ролята е Мариан Вълев, Тишо - Големия Близнак – в ролята е Кирил Ефремов. Актрисата Йоанна Темелкова продължава историята на Ния, дъщерята на Петър Туджаров - Джаро – в ролята е Михаил Билалов.

Над 5 000 изстреляни патрона само за два дни, десетки автомобили, използвани за каскади, впечатляващи сцени с 12 едновременно работещи на терен каскадьори – това са само част от любопитните факти от снимачната площадка на „Под прикритие 6“. Снимките се осъществяват в различни градове и курорти в страната, сред които София, Варна, Боровец и Св. Св. Константин и Елена, като до края на годината ще обхванат още много локации.

Изпълнителен продуцент на шести сезон е Магърдич Халваджиян, креативен продуцент и сценарист е Димитър Митовски, режисьор – Виктор Божинов. Сценаристи са Ваня Николова, Борислав Захариев и Слави Ангелов, а оператори – Георги Гвоздев, Радослав Гочев и Мартин Чичов.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България

„Под прикритие 6“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия