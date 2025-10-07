07.10.2025 16:28 , Връзки с обществеността

Певецът с кадифения глас Орлин Павлов и оперната прима и директор на Националния музикален театър - Eделина Кънева, ще пеят в Сливен за празника на града. Те ще участват в тържествения концерт на 24 октомври от 18 часа в зала „Сливен“. Двамата ще имат солови и дуетни изпълнения на откъси от популярни световни мюзикъли. По време на събитието ще бъдат връчени наградите на Община Сливен.

Орлин Павлов е известен на публиката като вокал на група „Каффе“, а по-късно - от самостоятелната му певческа кариера и роли в киното.

Eделина Кънева е популярна със своя ярък сценичен талант, изящна вокална техника и харизматично сценично присъствие. Изпълнявала е на световни сцени централните оперни партии. Тя е музикален продуцент, педагог и участник в редица музикални проекти и фестивали.

Еделина Кънева и Орлин Павлов ще бъдат солисти на Симфоничния оркестър на Сливен, с диригент Симон Павлов. Община Сливен кани на събитието жителите и гостите на града.