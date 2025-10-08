Вълнуваща Вечер на читалище „Напредък-2001“ озари Празника на Нова Загора

08.10.2025 10:00 , Людмила Калъпчиева

На 6 октомври, точно в 19:00 часа, театралният салон на НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ се превърна в сцена на емоция, музика и вдъхновение. Спектакълът, организиран от НЧ „Напредък – 2001“, бе част от празничната програма по повод Празника на град Нова Загора и събра на едно място поколения талантливи самодейци.

Вечерта премина под надслов „Вечер на читалището“ – истински празник за сетивата и свидетелство за неугасващия творчески дух на града.

Сценарият, дело на г-жа Димитринка Желязкова, преплете традиция и съвременност, песен и слово, танц и театър – всичко онова, което съхранява и вдъхновява културния живот на Нова Загора.

Публиката аплодира с възторг изпълненията на:

Фолклорна група „Неранза“ с ръководител Дима Йорданова;

Фолклорна група „Катаница“ с ръководители Младен Петков и Дима Йорданова;

Фолклорна група „Мъжки глас“ с ръководител Младен Петков;

Младите таланти от ДВГ „Усмивчици“ и Школата по народно пеене;

Школите по китара с ръководители Петър Петров и Веселин Григорчевич;

Театралния състав с ръководител Диана Златева-Начкова;

Юношески клуб „РЕЧ“ с ръководител Димитринка Желязкова.

Специален гост на вечерта бе клуб „Купонджии“ с ръководител Стефан Коев, който внесе допълнителна доза енергия и настроение.

В края на тържеството, като израз на признателност към труда и таланта, бяха поднесени кошници с цветя от кмета на Община Нова Загора – г-жа Галя Захариева, от НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ и от читалищното настоятелство на НЧ „Напредък – 2001“ с председател Желязко Милев.

Празничната вечер завърши с аплодисменти, усмивки и искрена благодарност към всички самодейци, които с любов и талант поддържат жив пламъка на изкуството.

Нека вдъхновението и обичта към културата продължават да озаряват Нова Загора!