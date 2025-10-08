QNAP обяви 4-гнездов компактен NAS за ограничено място в стелажа

08.10.2025 13:00 , Людмила Калъпчиева

Моделът TS-h765eU разполага с три допълнителни E1.S/M.2 PCIe NVMe слота

QNAP® Systems, Inc. разширява предложенията си от NAS продукти за монтаж в шкаф/стелаж. Новият 1U NAS модел TS-h765eU се отличава с малка дълбочина, т.е. с по-късо шаси. Той разполага с 4 гнезда за дискове, 2.5 Gigabit Ethernet и е идеален за малки шкафове и стелажи в офис среди с ограничено пространство. TS-h765eU е модел с дългосрочна доставка до 2031 г., което го прави надежден избор за NAS за организации, планиращи дългосрочни проекти или внедряване на множество обекти.

Моделът TS-h765eU съчетава стабилна производителност, възможности за многозадачност и отлична разширяемост на входно/изходните операции, за да отговори на разнообразните изисквания на приложенията. Той разполага с най-новия процесор Intel® Atom x7000C серия, поддържа вградена 8GB DDR5 RAM памет, която може да се надгражда до 16GB (In-Band ECC), има два 2.5GbE порта и предоставя четири гнезда за 3.5-инчови дискове и три E1.S/M.2 PCIe NVMe слота за инсталиране на E1.S/M.2 2280 SSD дискове за подобряване на производителността при четене/запис, или надграждане до 10GbE с помощта на мрежови модули с интерфейс E1.S. Работейки с операционната система QuTS hero, базирана на ZFS, този NAS дава приоритет на целостта на данните с WORM защита.

Важни характеристики на NAS TS-h765eU

• Максимално оползотворяване на пространството: Малката дълбочина от само 292,1 мм (12 инча) е подходяща за малки шкафове или стенни мрежови стелажи, което го прави подходящ за инсталиране в офиси, фабрики, мултимедийни помещения, превозни средства за мобилни излъчвания или малки ИТ помещения.

• Intel® Atom процесор от следващо поколение: Оборудван с четириядрен процесор Intel® Atom x7405C (до 3,4 GHz) за многозадачност и големи натоварвания.

• DDR5 RAM: Вградената DDR5 памет без ECC (разширяема до 16 GB) се отличава с висока производителност и ниска консумация на енергия; Поддържа се In-Band ECC (IBECC) за подобрена защита на данните.

• Забележителна разширяемост: Три вградени E1.S/M.2 PCIe NVMe слота позволяват инсталирането на два мрежови модула QNAP QXG-ES10G1T E1.S към 10GbE за по-бърза мрежова свързаност; или инсталиране на три E1.S/M.2 2280 SSD диска за SSD сторидж или SSD кеширане за увеличаване на IOPS.

• Готов за бъдещето: Поддържа E1.S SSD дискове (височини 5.9/9.5/15 мм), които осигуряват съхранение с по-висока плътност, защита от загуба на захранване (PLP), поддръжка за замяна под захранване и по-добро разсейване на топлината.

• Отлична мрежова свързаност: Можете да постигнете високоскоростна мрежа с два вградени 2.5GbE порта, като я надградите до два 10GbE порта, ако е необходимо. По-висока пропускателна способност е възможна чрез активиране на Port Trunking или SMB Multichannel за по-бърз трансфер на данни, достъп до големи файлове, архивиране и възстановяване.

• Безпроблемно разширяване на хранилището: Вграденият USB 3.2 Gen 1 порт позволява свързване на късоразмерния USB JBOD TR-004U на QNAP към TS-h765eU за допълнително съхранение и архивиране на данни.

Основни спецификации

• TS-h765eU-8G: Intel® Atom x7405C 4-ядрен 2.2GHz процесор (до 3.4 GHz); 8GB DDR5 non-ECC RAM (поддръжка на In-Band ECC), разширяема до 16GB (1x 16GB); 4x 3.5-инчови/2.5-инчови SATA 6Gbps HDD/SSD слота; 3x E1.S/M.2 2280 PCIe NVMe SSD слота (an E1.S to M.2 адаптер към всеки слот); 2x 2.5GbE RJ45 порта; 1x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A порт; 1x USB 2.0 порт

• QXG-ES10G1T: E1.S към 10GbE мрежови модул; PCIe Gen 3 x4 интерфейс; поддържа мулти-Gigabit 10G/5G/2.5G/1G/100M; проектиран за инсталация без необходимост от инструменти

За допълнителна информация и спецификации, моля, посетете www.qnap.com.

За QNAP

Компанията QNAP (Quality Network Appliance Provider) е посветена на предоставянето на цялостни решения в разработването на софтуер, дизайна на хардуер и вътрешното производство. Фокусирайки се върху иновациите в областта на съхранението на данни, мрежите и интелигентното видео, QNAP представя революционно облачно NAS решение, което се присъединява към нашата авангардна екосистема от софтуер, базиран на абонамент, и диверсифицирани канали за обслужване. QNAP вижда NAS като нещо повече от просто сторидж и е създала облачна мрежова инфраструктура, за да могат потребителите да хостват и разработват анализ на изкуствен интелект, периферни изчисления и интеграция на данни в своите QNAP решения.