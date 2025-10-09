09.10.2025 11:26 , Людмила Калъпчиева

По-голяма гъвкавост за земеделските стопани за поддържане на земята в добро селскостопанско и екологично състояние

Задължителни кризисни плащания за земеделските стопани, засегнати от природни бедствия

По-високи максимални суми за подпомагане на дребните земеделски стопани

В сряда членовете на ЕП приеха своята позиция за преговорите със Съвета относно мерките за опростяване на общата селскостопанска политика на ЕС.

В текста, приет с 492 гласа „за“, 111 гласа „против“ и 39 въздържали се, членовете на ЕП искат повече гъвкавост и подкрепа за земеделските стопани при спазването на съществуващите правила на общата селскостопанска политика (ОСП).

Екологични изисквания

Членовете на ЕП искат да въведат по-голяма гъвкавост в начина, по който стопанствата могат да спазват екологичните изисквания на ОСП. Те подкрепят идеята, че не само стопанствата, които са изцяло сертифицирани като биологични, но и стопанствата, в които само някои части са сертифицирани като биологични, стопанствата, разположени в специални защитени зони, и стопанствата с площ под 50 хектара, трябва автоматично да се считат за отговарящи на някои от изискванията за поддържане на земята в добро селскостопанско и екологично състояние (GAEC),

Кризисни плащания

Парламентът отхвърля предложението на Комисията за нов вид директни плащания, за земеделските стопани, засегнати от природни бедствия. Въпреки това, членовете на ЕП са съгласни с предложението на Комисията за въвеждането на ново кризисно плащане чрез фондовете за развитие на селските райони на ЕС.

Според тях, тази кризисна подкрепа за земеделските стопани трябва да бъде задължителна за държавите членки. Те настояват избухването на епидемии от болести по животните да бъде добавено към списъка на събитията, чието въздействие върху земеделските стопани може да оправдае предоставянето на финансовата подкрепа.

За да могат повече земеделски стопани да получат подкрепа, в случай че загубят доходите си или част от производството си поради рискове, които са извън техния контрол, членовете на ЕП предлагат също така да се понижи прагът, при който земеделските стопани могат да получат средства от националните правителства за покриване на застрахователните премии. Те предлагат праг от най-малко 15 % от загубеното средногодишно производство или доход в сравнение с 20 %, предложени от Комисията.

Малките земеделски стопани и промени в стратегическите планове

Парламентът предлага увеличаване на максималните граници за подпомагане на малките земеделски стопани: годишно плащане до 5 000 евро (вместо 2 500 евро, предложени от Комисията) и ново еднократно плащане за развитие на бизнеса до 75 000 евро (вместо 50 000 евро).

С цел да се ускори прилагането на новите правила, членовете на ЕП заявяват, че през 2026 г. промените в националните стратегически планове, основани на този нов закон, могат да влизат в сила още преди официалното им одобрение от Комисията.

Цитат

Докладчикът Андре Родригес (С&Д, Португалия) заяви: „Изпращаме ясен сигнал към близо девет милиона земеделски производители в ЕС, че Европа ги е чула. Край на бюрократичния лабиринт, в която трябва да се ориентират - те ще получат по-опростени правила, по-малко документи и по-голяма предвидимост.

Преговорите с Съвета трябва да започнат без забавяне, за да се намали административната тежест, да се увеличи финансирането за малките земеделски стопани и да се върне времето на тези, които обработват земята - без това да подкопава нашите амбиции в областта на околната среда. Целта ни е да постигнем споразумение, което да работи на практика, да ограничи непропорционалните санкции и да отчете регионалните особености, като гарантира стабилност за европейските производители“.

Следващи стъпки

Преговорите с държавите членки ще започнат на 9 октомври, с цел новите правила да бъдат окончателно приети по време на пленарната сесия през ноември 2025 г.

Контекст

На 14 май 2025 г. Комисията представи пакет от мерки за опростяване на прилагането на настоящата ОСП. Предложенията са резултат от препоръките на стратегическия диалог за бъдещето на селското стопанство, който призова за намаляване на административната тежест и опростяване на отчетността за фермерите и участниците в хранително-вкусовата верига.

За да ускори приемането на новите правила, Европейският парламент използва опростена процедура, при която членовете на ЕП внесоха изменения директно в предложението на Комисията.

Опростяването на правилата на ЕС е основен приоритет за Парламента

Членовете на ЕП многократно призоваваха за преразглеждане на правилата на ЕС с цел опростяване и намаляване на административните изисквания за предприятията. Така наречените „омнибус“ предложения, внесени от Комисията през февруари 2025 г., имат за цел да стимулират конкурентоспособността и просперитета на ЕС и да отключат допълнителен инвестиционен капацитет за предприятията. Парламентът вече прие някои предложения като спешни и бързо напредва с финализирането на останалите предложения.