09.10.2025 13:35 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 3 седмици | 255

В две отделни гласувания в четвъртък Парламентът отхвърли две предложения за вот на недоверие срещу Европейската комисия.

Първото предложение, внесено от групата „Патриоти за Европа“, беше отхвърлено с 179 гласа „за“, 378 „против“ и 37 „въздържал се“.

Второто предложение, внесено от групата на Левицата, беше отхвърлено с 133 гласа „за“, 383 „против“ и 78 „въздържал се“.

Пленарното разискване с председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен се състоя в понеделник, 6 октомври. Можете да го гледате тук.

Контекст

Съгласно Правилника за дейността на Парламента, предложение за вот на недоверие на Комисията може да бъде внесено пред председателя от една десета от членовете на Парламента, т.е. към момента 72 евродепутати. Гласуването трябва да се проведе чрез поименно гласуване. За да бъде прието, е необходимо мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващо мнозинство от членовете на Парламента.