09.10.2025 15:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 3 седмици | 199

ътрудничество с Украйна

Координирани действия, по-силна отбрана и санкции са необходими, за да се противодейства на руските провокации, насочени срещу сигурността и инфраструктурата на ЕС.

В резолюция, приета в четвъртък, членовете на ЕП остро осъждат „безразсъдните и водещи до ескалация действия“ на Русия, свързани с нарушаването на въздушното пространство на държавите членки на ЕС и НАТО Полша, Естония, Латвия, Литва и Румъния. Те също така осъждат умишлените навлизания с дронове, насочени към критична инфраструктура в Дания, Швеция и Норвегия. Според членовете на ЕП те са част от „систематичните военни и хибридни действия и провокации“ на Русия срещу ЕС и неговите държави членки. Русия носи пълна и недвусмислена отговорност за действията извършени в полското, естонското и румънското въздушно пространство.

Насърчавайки всяка инициатива, която позволява на ЕС и държавите членки да предприемат „координирани, обединени и пропорционални действия срещу всяко нарушаване на тяхното въздушно пространство, включително сваляне на въздушни заплахи“, членовете на ЕП приветстват инициативите на ЕС за създаване на стена за защита от дронове и за наблюдение по източния фланг. Същевременно подчертават необходимостта да се гарантира цялостен обхват на всички държави членки, изправени пред преки предизвикателства, свързани със сигурността по южния фланг на ЕС.

Те считат, че саботажните и хибридни дейности на Русия срещу ЕС представляват спонсориран от държавата тероризъм, дори ако не отговарят на критериите за въоръжено нападение.

ЕС трябва да покаже решителност, казват членовете на ЕП

ЕС трябва да покаже решителност и да сигнализира, че всеки опит на държава извън ЕС да наруши суверенитета на държавите членки, незабавно ще предизвика ответни мерки, се казва в резолюцията. Членовете на ЕП призовават Съвета и Комисията да повишат ефективността и въздействието на санкциите срещу Русия, за да се подкопае окончателно способността на страната да продължава да води бруталната си агресивна война срещу Украйна. Наказателните мерки трябва да се разширят, така че да обхванат всички държави, които подкрепят действията на Русия, включително Беларус, Иран и Северна Корея. Членовете на ЕП също призовават за санкции срещу китайски субекти, които доставят стоки с двойна употреба и военни изделия, от основно значение за производството на дронове и ракети.

Силен европейски стълб в рамките на НАТО

Призовавайки за засилена координация, единство и солидарност между държавите членки, институциите на ЕС и структурите на НАТО, членовете на ЕП настояват за спешната необходимост да се премине към истински Европейски отбранителен съюз, който да се основава на съществуващите рамки, като „Бялата книга за европейската отбрана - готовност 2030“, и да ги надгражда. Този напредък трябва да върви ръка за ръка с достатъчно финансиране в рамките на настоящата и следващата многогодишна финансова рамка, казват те, като подчертават необходимостта от по-силна гражданско-военна координация на въздушното пространство и по-добро оборудване на полицейските сили и гражданските власти със средства за откриване и защита срещу дронове. Парламентът призовава ЕС и неговите държави членки да предоставят на органите средства за борба с дроновете по критични инфраструктурни обекти, например летища и електроцентрали.

Уроци от Украйна

В резолюцията се призовава за съществено засилване на сътрудничеството в областта на отбраната с Украйна, по-специално по отношение на технологиите за дроновете и мерки за противодействието им, включително подобряване на промишленото сътрудничество. Тя също така призовава съзаконодателите да финализират бързо законодателството относно Европейската програма за отбранителна промишленост (EDIP). Това трябва да се използва, заедно с инструмента „Действия за сигурност в Европа“ (SAFE), за да се ангажират финансови ресурси за извличане на поуки от Украйна и за подкрепа на Украйна в рамките на бойните действия с безпилотни летателни апарати.

Резолюцията беше приета с 469 гласа „за“, 97 „против“ и 38 „въздържал се“.