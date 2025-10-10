Исторически музей – Нова Загора представи изложбата „Колективни монетни находки от новозагорско“

10.10.2025 09:31 , Людмила Калъпчиева

На 7 октомври (вторник), точно в 17:00 часа, в залите на Исторически музей – Нова Загора беше открита впечатляващата изложба „Колективни монетни находки от новозагорско“. Събитието привлече представители на общинската власт, културни дейци, историци и граждани, нетърпеливи да се докоснат до нумизматичното богатство на региона.

Изложбата беше открита от директора на музея Генчо Димитров, който приветства гостите с вдъхновяващи думи за значението на представените експонати:

„Политиката, към която се стреми нашият музей, е да покажем експонати, които до момента не са били достояние на широката аудитория. Първата колективна находка, която сме представили, и според мен една от най-интересните, е находка от Тасоски тетрадрахми от с. Маца (II–I в. пр. Хр.). Сред експонатите има и непоказвани досега находки от селата Овчарци, Полско Пъдарево, Млекарево, Прохорово и други. Всички съкровища са открити случайно при земеделска дейност и крият ценни свидетелства за миналото на нашия край.“

Сред официалните гости на откриването бяха кметът на Община Нова Загора – Галя Захариева, както и заместник-кметовете Нина Генчева, Иванка Михова и Ивайло Енев, чието присъствие подчерта важността, която Общината отдава на опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на региона.

Експозицията представя уникални колективни монетни находки, открити на територията на общината, разкриващи икономическите, търговските и културните връзки на новозагорския край през вековете.

Изложбата „Колективни монетни находки от новозагорско“ ще бъде достъпна за посетители до края на месец октомври в Исторически музей – Нова Загора.

Всички любители на историята и нумизматиката са поканени да се потопят в миналото и да открият безценните свидетелства, които пази земята на новозагорско.