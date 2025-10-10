10.10.2025 09:47 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Култура | преди около 1 час | 56

В есенната вечер на 8 октомври, по повод Петковден – празника на град Нова Загора, сцената на НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ се превърна в дом на смеха, класиката и живия театър. По покана на кмета на Община Нова Загора – г-жа Галя Захариева, в града гостува Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“, който представи пред новозагорската публика великата комедия на Добри Войников – „Криворазбраната цивилизация“.

С много настроение, актьорско майсторство и заразителна енергия артистите представиха едно от най-емблематичните произведения в българската драматургия, което повече от век и половина продължава да вълнува и да разсмива зрителите.

Пиесата, написана преди повече от 150 години, остава актуална и днес – с нейните послания за сблъсъка между истинските и фалшивите ценности, за опитите да се подражава сляпо на чуждото и за опасностите, които крие „криворазбраното“ разбиране на цивилизацията.

Публиката в залата бе напълно завладяна от играта на актьорите, които с хумор и фин усет пресъздадоха света на героите на Войников. Смехът и аплодисментите не стихваха през цялото представление, а в края публиката изпрати трупата на Сатиричния театър с бурни овации и благодарност за емоцията и посланието, които донесоха на новозагорската сцена.

Постановката бе част от празничната програма на Община Нова Загора за Петковден и още веднъж доказа, че културата и изкуството са живият дух на града.