Учебният център на Фондация "Дари знание" в ж.к. "Младост", който вече трета година осигурява безплатно обучение за деца в неравностожно положение, отправи спешен призив за дарения на основни консумативи и почистващи препарати.

Фондацията, чието мото е "Знанието е светлина", работи усилено, за да даде шанс за по-добро образование на над 200 деца от социално слаби семейства. В рамките на три учебни години децата получават безплатни уроци по основните училищни предмети, както и допълнителни занимания по английски език, информационни технологии и финанси по време на ваканциите.

"През този път, който вървим заедно, получихме голяма подкрепа. Вярваме, че успяхме да спечелим доверието ви и че резултатът е видим. Сега, с още по-голям устрем искаме да продължим," казват от екипа на "Дари знание".

Как можете да помогнете?

1. Дарение на вещи/ваучери:

Лично или по куриер: Даренията се приемат в офиса на фондацията в ТЦ "Метро Сити", ж.к. Младост 3, бул. “Александър Малинов” №51. Офисът е отворен всеки вторник, сряда и четвъртък между 15:30 и 18:30 ч., след предварителна уговорка на телефон 087 933 9009.

Чрез куриер: Можете да изпратите дарението си за Ваша сметка до офис на Спиди (София, Младост 3, бл. 378, офис 298) или Еконт (София, Младост 3, комплекс "Гардения"). Получател: Фондация "Дари знание".

2. Парично дарение:

Може да видите повече подробности в официалният сайт Фондация "Дари знание" на адрес: https://dariznanie.bg/dari-uchebni-prinadlezhnosti-ucheben-tsentar-sofia-mladost.html

"С един жест и дарение вие полагате основите на по-светло бъдеще не само за децата в учебния център, но и на България," призовават от фондацията.

Защо е важна тази подкрепа?

Инвестицията, която правим в учебните пособия и консумативи за тези 200+ деца, е всъщност инвестиция в бъдещето на цялото ни общество. Като осигуряваме равен достъп до знание, ние даваме шанс на тези ученици да разчупят цикъла на бедността и да се превърнат в продуктивни и успешни граждани. Подкрепата за Фондация "Дари знание" гарантира, че нито едно дете няма да изостане поради липса на химикал или тетрадка, а това е най-добрата дългосрочна социална и икономическа стратегия за България.

