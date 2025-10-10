НАЧАЛО НА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2025 / 2026

10.10.2025 13:54 , Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Във връзка с понижаване на температурите и постъпили в дружеството заявления за включване на отоплението, Ви уведомяваме, че считано от 13.10.2025г. “Топлофикация – Сливен – инж.Ангел Ангелов” ЕАД обявява начало на отоплителен сезон 2025г. – 2026г.

Поетапно включване на отоплението ще се извърши в следната последователност:

- детски градини, ясли, и учебни заведения;

- болнични и здравни заведения;

- жилищни сгради;

- стопански потребители

Във връзка с това е необходимо вътрешните отоплителни инсталации в сградите, както и отоплителните тела в жилищата да бъдат приведени в готовност за работа.

За да се избегнат проблеми и осигури нормално функциониране на вътрешните инсталации, е необходимо:

▶ Да бъдат приключени всички ремонтни дейности по вътрешните инсталации.

▶ Да се отстранят проблемите в сгради, в които мазета, абонатни станции, както и коридори, водещи към тях са наводнени, замърсени или със затруднен достъп.

▶ Вътрешните инсталации за отопление е необходимо да бъдат напълнени от упълномощеното лице, отговарящо за абонатната станция.

▶ Вентилите/крановете на отоплителните тела трябва да се отворят на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване.

▶ В случай, на констатиран проблем с електронните уреди, монтирани на радиаторите, е необходимо да се уведоми топлинния счетоводител, който отговаря за тяхната поддръжка.

Ако някоя сграда етажна собственост не желае да бъде включено отоплението е необходимо да го заяви писмено в Информационния център на дружеството на адрес бул. “Хаджи Димитър” 39.