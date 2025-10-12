Сливен, кратки вечерни новини, 12.10.2025 г., неделя

12.10.2025 15:56 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Симона Иванова от клуб "Ритъм" в Сливен бе отличена със заслужена награда на проведения Детски международен фестивал в град Нови Травник, Босна и Херцеговина.

На 14 октомври (вторник) от 9:00 ч. в храм „Св. преп. Петка-Параскева“ в град Сливен ще се отслужи Архиерейска света литургия, оглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Кметът Стефан Радев отправи поздрав към работещите в Община Сливен по случай Деня на българската община.

Дружеството на художниците в Сливен отбеляза снощи 35 години от своето създаване с откриване на юбилейна обща изложба в галерия „Май“.

Днес в катедралния храм „Свети Димитър“ в Сливен светата литургия беше отслужена от отците Емилиян и Стоян, а проповедта беше изчетена от църковния певец Кръстьо.

Празникът на Сливен отново ще събере занаятчии и производители от Сливен и цялата страна от 23 до 26 октомври.

Пламен Димитров посети Сливен и се срещна с с представители на синдикалната организация на КНСБ и мениджмънта на „Едоардо Миролио“ ЕАД в града.