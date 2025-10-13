Изложба на Иван Жабов по случай Петковден – празника на Твърдица

На 14 октомври 2025 г., от 16:00 часа, във фоайето на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1914“ ще бъде открита изложба на художника Иван Жабов, посветена на Петковден – празника на град Твърдица.
Талантливият твърдичанин Иван Жабов е уважаван автор с богата творческа биография. Негови произведения са представяни не само в България, но и по света – от Бразилия до Япония. Всяко негово платно носи дух от миналото, преплетен със съвременно звучене, а темите му докосват сърцето и оставят трайни впечатления.
Изложбата кани посетителите да се потопят в света на изкуството и да открият в него частица от себе си.
Заповядайте да споделим заедно този празник на изкуството и духа!