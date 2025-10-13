13.10.2025 10:32 , Людмила Калъпчиева

На 9 октомври, в навечерието на Петковден – празника на Нова Загора, пред сградата на НЧ „Д. П. Сивков – 1870“ бе официално открито традиционното изложение „Живата традиция“, организирано от Община Нова Загора и фирма „Експо Контакт“. Събитието, превърнало се в обичан празник на занаятите и българския дух, отново събра десетки майстори от цялата страна, които представиха изкуството на дърворезбата, ножарството, керамиката, бижутерията и други традиционни занаяти.

Водещата на вечерта откри събитието с вдъхновяващи думи за силата на българските корени и за хората, които с талант и сърце пазят живо културното ни наследство.

Кметът на Община Нова Загора Галя Захариева поздрави всички участници и гости, изразявайки радостта си, че градът отново е домакин на това цветно събитие:

„Радвам се, че и тази година можем да се докоснем до красотата и вдъхновението, сътворени от ръцете на нашите занаятчии. Те са пазители на българското и доказват, че традициите ни живеят.“

Тазгодишният акцент в програмата беше „Арт ателие на открито“, в което своето творчество представиха новозагорките Ивета Митева и Дарена Захариева, пленявайки публиката с креативност и изящество.

Кулминацията на вечерта бе концертът на обичания фолклорен изпълнител Илия Луков, който развълнува публиката със своите песни, носещи послания за род и България.

На сцената се изявиха и местните състави: ДЮФА „Загорчета“, Клуб за народни танци „Балига“, Клуб „Купонджии“ и Танцова школа „Всички стъпки“, които изпълниха площада с ритъм, багри и емоция.

„Живата традиция“ за пореден път доказа, че българското изкуство е живо – в ръцете, в сърцата и в духа на хората, които го създават и съхраняват с любов.