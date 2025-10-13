13.10.2025 10:37 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди 26 минути | 34

Малко преди Петковден – празника на град Нова Загора, за трета поредна година се проведе Фестивалът „Фолклорна омая“, посветен на „гласа на народната душа – българския фолклор“. Събитието, организирано от Община Нова Загора, отново се превърна в празник на приятелството, традицията и единството, събирайки участници от различни краища на страната.

Фестивалът няма конкурсен характер, а дава сцена на всички клубове, школи и формации, които обичат и пазят народния танц. Именно затова „Фолклорна омая“ се утвърждава като символ на живия български дух, който обединява поколения и съхранява нашето културно наследство.

Началото бе поставено в Градския парк, където се събраха 13 танцови клуба от различни региони на България. Над 300 участници дефилираха по централните улици на града в пъстро шествие, водено от Танцова школа „Всички стъпки“ с ръководители Павлина и Стоян Петрови.

На Градския площад фестивалът бе официално открит от кмета на Община Нова Загора – г-жа Галя Захариева, която приветства участниците с думите:

„Ето така се празнува! Макар времето да не е от най-топлите, вашата енергия и усмивки стоплят всички ни. Благодаря ви, че сте тук – с нас, за да поддържаме жив духа на народния танц. Гордеем се, че Нова Загора отново е домакин на толкова пъстър и емоционален фестивал!“

След официалното откриване клубовете представиха своите танцови изпълнения, а на финала всички се хванаха ръка за ръка в три големи хора, превърнали площада в сцена на радост, цвят и единство.

Със своето настроение и любов към традицията, участниците отново доказаха, че фолклорът е жива връзка между миналото и бъдещето, а Нова Загора е истинска люлка на българщината.