Седмицата в ЕП: 20 – 26 януари 2020 г.

13.10.2025 14:00 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 3 седмици | 281

Заседания на парламентарни комисии, Брюксел

Внос на горива от Русия. Комисията на ЕП по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) и Комисията на ЕП по международна търговия (INTA) ще гласуват нови мерки за прекратяване на вноса на природен газ и нефт от Русия. Те включват забрана за подписване на нови договори, постепенно преустановяване на съществуващите договори и прекратяване на вноса на природен газ по тръбопроводи пряко или непряко от Русия (четвъртък).

На живо: заседание на ITRE / INTA, четвъртък, 16 октомври, 11:00 ч. българско време

Права на пътниците във въздушния транспорт. Членовете на комисията на ЕП по транспорт и туризъм (TRAN) ще приемат позицията си относно актуализирането на правата на пътниците във въздушния транспорт в ЕС в случай на отменени или закъснели полети и отказан достъп на борда. Сред мерките, които ще бъдат гласувани са: въвеждането на единно звено за контакт на летищата за пътници, изправени пред проблеми, единен краен срок за обезщетение след тричасово закъснение, както и безплатен багаж на борда, включващ един личен предмет и малък куфар. В понеделник от 18:45 ч. българско време ще се проведе пресконференция.

На живо: заседание на TRAN, понеделник, 13 октомври, 17:00 ч. българско време

На живо: пресконференция на основния докладчик Андрей Новаков относно правата на пътниците във въздушния транспорт, понеделник, 13 октомври, 18:45 ч. българско време

Защита на малолетните и непълнолетните онлайн. Евродепутатите от комисията на ЕП по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) ще приемат резолюция с редица препоръки за повишаване на онлайн безопасността на непълнолетните, които да бъдат включени в предстоящо законодателно предложение на Европейската комисия. Областите, които се очаква да бъдат обхванати от резолюцията, включват: потвърждаване на възрастта, пристрастяващи характеристики на дизайна на алгоритъма, тъмни модели и характеристики, подобни на хазарт функции във видеоигрите. Членовете на ЕП следва също така да предложат мерки за справяне с целенасочената реклама, маркетинга на инфлуенсъри и рисковете за децата, породени от изкуствения интелект. В същия ден Европейският парламент ще публикува резултатите от проучване на Евробарометър относно навиците на гражданите в социалните мрежи, резултатите от което показват, че младите хора използват медиите по различен начин от предишните поколения и все повече се обръщат към цифрови източници за новини и информация (четвъртък).

На живо: заседание на IMCO, четвъртък, 16 октомври, 10:00 ч. българско време

Опростяване на надлежната проверка и докладването във връзка с устойчивостта. Комисията на ЕП по правни въпроси (JURI) ще приеме позицията си относно законодателни промени, които целят за бъде улеснено спазването на задълженията за отчитане във връзка с устойчивостта и надлежната проверка от страна на дружествата от ЕС. Законодателните предложения, които са част от пакета „Омнибус I“, включват ограничаване на броя на дружествата, обхванати от правилата, опростяване на задълженията за докладване и намаляване на задълженията за надлежната проверка. В понеделник от 19:15 ч. българско време ще се проведе пресконференция.

На живо: заседание на JURI, понеделник, 13 октомври, 17:00 ч. българско време

На живо: пресконференция, понеделник, 13 октомври, 19:15 ч. българско време

Прозрачност при представителството на интереси от държави извън ЕС. Комисията на ЕП по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO) ще гласува своята позиция относно въвеждането на правила за прозрачност за дейностите по представителство на интереси от името на трети държави. Проектозаконът има за цел повишаване на отчетността и справяне с потенциалното чуждестранно влияние в демократичните процеси. Законодателството обхваща задълженията за регистрация, воденето на регистри и въвеждането на предпазни мерки срещу стигматизацията (четвъртък).

На живо: заседание на IMCO, четвъртък, 16 октомври, 10:00 ч. българско време

Награда „Сахаров“ за 2025 г. Комисиите на ЕП по външни работи (AFET) и по развитие (DEVE) ще изберат трима финалисти за наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2025 г. Наградата се връчва от 1988 г. насам и е най-високото европейско отличие за ангажираност и работа в областта на защитата на правата на човека (четвъртък).

На живо: заседание на AFET/DEVE, четвъртък, 16 октомври, 11:30 ч. българско време

Подготовка на пленарната сесия на 20-23 октомври. Политическите групи ще се подготвят за пленарната сесия на 20 - 23 октомври, по време на която членовете на ЕП ще гласуват нови правила относно свидетелствата за управление на МПС и за намаляване на безразсъдното шофиране в чужбина, както и за предотвратяване на замърсяването от пластмасови гранули с цел намаляване на замърсяването с пластмасови микрочастици. Те също така ще обсъдят и гласуват нови правила за оценка на химикалите, ще обсъдят положението в Сърбия, възможностите за прекратяване на вноса на горива от Русия, решението на Европейската комисия да наложи глоба на Google, работната програма на Европейската комисия за 2026 г., както и сезонната смяна на часовото време. Евродепутатите ще обсъдят и първия европейски годишен доклад за убежището и миграцията, ще очертаят очакванията си за срещата на върха на ЕС на 23 и 24 октомври и ще изслушат официалното изказване на лауреата на наградата „Сахаров“ за 2020 г. Сергей Тихановски.

Брифинг за медиите преди пленарното заседание. Пресслужбата на Европейския парламент ще проведе брифинг за медиите с говорителите на политическите групи в 12.00 ч. българско време в петък (зала „Анна Политковская“, пресцентър, Брюксел).

На живо: брифинг за медиите, петък, 17 октомври, 12:00 ч. българско време

Програма на председателя на ЕП. В понеделник председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще направи обръщение към 23-ото издание на Европейската седмица на регионите и градовете. В сряда тя ще направи видео обръщение на събитие, посветено на 40-ата годишнина от Шенгенското споразумение, а в четвъртък ще произнесе реч по време на церемонията на Конвента на кметовете за 2025 г.

Пълен списък на заседанията на парламентарните комисии може да бъде намерен тук.

Контакти на пресслужбата на ЕП