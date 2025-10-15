15.10.2025 09:14 , Людмила Калъпчиева

На 16 октомври в Камерната зала на Драматичен театър – Сливен ще се състои премиерата на моноспектакъла „Гневът на Ахил“ – авторски проект на актьора и режисьора Димитър Марков, вдъхновен от вечната поема на Омир „Илиада“. Постановката е втората премиера от Есенния театрален салон и е насочена към младата публика, с цел да събуди интереса ѝ към класическата литература и нейните послания.

В спектакъла Марков влиза в ролята на древногръцки рапсод, който чрез живо слово и енергия пресъздава историята на Ахил – героят, чийто гняв променя съдбите на хора и богове. Публиката ще бъде свидетел на едно пътуване от гнева към прошката, в което оживяват темите за честта, загубата и силата на помирението.

„Темата за гнева е изключително актуална и днес – във време, когато агресията и омразата често вземат превес. Прошката е най-голямата победа“, споделя режисьорът.

С премиерата на „Гневът на Ахил“, Сливенският драматичен театър отново доказва своята мисия – да обогатява духовния живот на младата аудитория и да предлага спектакли с дълбоки, съвременни послания.

Не пропускайте премиерата на 16 октомври – едно пътешествие от гнева към човечността!