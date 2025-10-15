15.10.2025 10:25 , Людмила Калъпчиева

Европейският пакт за климата – ключова инициатива на Европейската комисия в рамките на Европейския зелен пакт – отново отваря поканата за нови посланици и партньори. Всички граждани, организации, институции и бизнеси, които вярват, че промяната започва от всеки от нас, могат да кандидатстват до края на октомври 2025 г.

Пактът е създаден с цел да обедини хора и организации от цяла Европа, които споделят ангажимента към по-устойчив начин на живот, опазване на природата и намаляване на въглеродния отпечатък. Инициативата насърчава практични, локални и реални действия за климата – от образователни кампании и обществени проекти до иновации в бизнеса и общностни инициативи.

Какво правят посланиците на Европейския климатичен пакт?

Посланиците са активни граждани и лидери на промяната – хора, които чрез личен пример, комуникация и ангажираност вдъхновяват околните да предприемат действия срещу климатичните промени. Те могат да бъдат представители на различни сектори – образование, бизнес, култура, местна власт, неправителствени организации или просто граждани с идеи и ентусиазъм.

Като част от мрежата, всеки посланик получава:

• видимост и признание за своите инициативи и добри практики;

• възможност за сътрудничество с други активни хора и организации в цяла Европа;

• достъп до обучения, събития и ресурси на Европейската комисия;

• платформа за обмен на опит и вдъхновение.

Защо си струва да се включиш?

Климатичните промени не са далечен проблем – те вече влияят на ежедневието ни чрез горещи вълни, наводнения, суша и загуба на биоразнообразие. Европейският климатичен пакт е възможност да превърнем тревогата в действие и да покажем, че всяка стъпка има значение – от начина, по който пътуваме и консумираме, до решенията, които вземаме в нашите общности и организации.

„Пактът е отворен за всички, независимо от опита и професията. Общото между участниците е желанието да променят света към по-добро – стъпка по стъпка, с реални действия и вдъхновение“, споделят от Европейската комисия.

Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2025 г.

Повече информация и форма за кандидатстване: https://lnkd.in/dubdk4MD