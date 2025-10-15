15.10.2025 10:28 , Людмила Калъпчиева

Фондация ИНДИТ стартира доброволческа програма за преодоляване на дигиталното неравенство

Фондация ИНДИТ обединява усилията на IT общността, технологични компании и доброволци в инициативата „Стар Лаптоп – Нова надежда“. Целта на програмата е да се преодолее дигиталното неравенство, като се предоставят възстановени лаптопи и компютри на деца от неделни училища към православни църкви.

Как работи инициативата?

Свързване на общността: Програмата служи като мост между IT експерти и фирми, които даряват техника, и деца в нужда.

Възстановяване и софтуер: Дарените устройства се възстановяват от доброволци, като се инсталира свободен и образователен софтуер, преди да бъдат предадени.

Промяна на съдби: Фондацията вярва, че дигиталните умения отварят път към по-добро образование, творчество и бъдеща професия, а общността осигурява ценности и принадлежност.

Основни постижения:

Намаляване на дигиталното неравенство в локалните общности.

Дава шанс за учене и професионално развитие на децата.

Опазване на околната среда чрез удължаване на живота на техниката и намаляване на електронните отпадъци (e-waste).

Създава доброволческа мрежа за ремонт и обучение.

Програмата „Стар Лаптоп – Нова надежда“ е пример за това как чрез доброволчество и ангажираност на бизнеса може да се постигне реална социална промяна.

ВИЖ ПОВЕЧЕ НА: https://indit.org/star-laptop/