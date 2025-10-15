Фондация ИНДИТ стартира доброволческа програма за преодоляване на дигиталното неравенство
Фондация ИНДИТ обединява усилията на IT общността, технологични компании и доброволци в инициативата „Стар Лаптоп – Нова надежда“. Целта на програмата е да се преодолее дигиталното неравенство, като се предоставят възстановени лаптопи и компютри на деца от неделни училища към православни църкви.
Как работи инициативата?
Свързване на общността: Програмата служи като мост между IT експерти и фирми, които даряват техника, и деца в нужда.
Възстановяване и софтуер: Дарените устройства се възстановяват от доброволци, като се инсталира свободен и образователен софтуер, преди да бъдат предадени.
Промяна на съдби: Фондацията вярва, че дигиталните умения отварят път към по-добро образование, творчество и бъдеща професия, а общността осигурява ценности и принадлежност.
Основни постижения:
Намаляване на дигиталното неравенство в локалните общности.
Дава шанс за учене и професионално развитие на децата.
Опазване на околната среда чрез удължаване на живота на техниката и намаляване на електронните отпадъци (e-waste).
Създава доброволческа мрежа за ремонт и обучение.
Програмата „Стар Лаптоп – Нова надежда“ е пример за това как чрез доброволчество и ангажираност на бизнеса може да се постигне реална социална промяна.
ВИЖ ПОВЕЧЕ НА: https://indit.org/star-laptop/