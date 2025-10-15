15.10.2025 12:40 , Людмила Калъпчиева

Пригответе се за вечер, в която ще се смеете до сълзи! На сливенска сцена предстои да оживее комедията „Adios, Господин министър“ – забавен и остроумен спектакъл по текст на Жорди Галсеран, с режисурата на Петьо Горанов.

Историята започва с един министър, който получава "безобиден" подарък… после още един… и така – докато не се озове в центъра на грандиозен политически скандал! Измамата, паниката и ироничните ситуации се редуват с такава скорост, че героят дори обмисля "финала" на кариерата си (и не само). Но съдбата има други планове – или поне… звънецът на вратата.

В спектакъла ви очакват:

Смях до сълзи

Много "познати" ситуации от реалността

Един хаплив урок за властта, морала и депутатския имунитет

С участието на:

Елена Петрова (гост), Ралица Нейкова, Евгени Стефанов / Николай Сяров, Ивайло Симеонов, Кристиян Илиев

Сценография и костюми: Андрей Хамбарски

Музика: Борис Тодоров

Дата: 5 ноември от 19 часа

Място: Зала „Сливен“

Билети:

Каса „Зала Сливен“ – от 10:00 до 13:00 и от 15:00 до 17:00

Онлайн в Eventim: Adios, Господин министър

Телефони за информация: 0895 300 370, 0899 552 251

Не пропускайте тази експлозия от хумор, сатира и политическа ирония – защото някои скандали са твърде забавни, за да ги гледате само по новините!