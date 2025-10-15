Пригответе се за вечер, в която ще се смеете до сълзи! На сливенска сцена предстои да оживее комедията „Adios, Господин министър“ – забавен и остроумен спектакъл по текст на Жорди Галсеран, с режисурата на Петьо Горанов.
Историята започва с един министър, който получава "безобиден" подарък… после още един… и така – докато не се озове в центъра на грандиозен политически скандал! Измамата, паниката и ироничните ситуации се редуват с такава скорост, че героят дори обмисля "финала" на кариерата си (и не само). Но съдбата има други планове – или поне… звънецът на вратата.
В спектакъла ви очакват:
Смях до сълзи
Много "познати" ситуации от реалността
Един хаплив урок за властта, морала и депутатския имунитет
С участието на:
Елена Петрова (гост), Ралица Нейкова, Евгени Стефанов / Николай Сяров, Ивайло Симеонов, Кристиян Илиев
Сценография и костюми: Андрей Хамбарски
Музика: Борис Тодоров
Дата: 5 ноември от 19 часа
Място: Зала „Сливен“
Билети:
Каса „Зала Сливен“ – от 10:00 до 13:00 и от 15:00 до 17:00
Онлайн в Eventim: Adios, Господин министър
Телефони за информация: 0895 300 370, 0899 552 251
Не пропускайте тази експлозия от хумор, сатира и политическа ирония – защото някои скандали са твърде забавни, за да ги гледате само по новините!