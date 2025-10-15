15.10.2025 12:48 , Людмила Калъпчиева

Туида Нюз | Култура

На 4 ноември от 19:00 ч. в зала „Сливен“ ще избухне театрална експлозия от смях, ирония и истина – постановката „Златната мина“ по Ст. Л. Костов, представена от Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас.

Режисьорът Борислав Чакринов вдъхва нов живот на вечната класика, която повече от век разсмива и размишлява върху човешката алчност, моралния упадък и вечното изкушение за „бързо забогатяване“.

В главните роли ще видим неподражаемите Тончо Токмакчиев, Мария Сапунджиева и Милена Маркова – Маца, чийто сценичен синхрон носи заразителна енергия и хумор. В спектакъла участват още Валери Еличов, Златко Ангелов, Зорница Константинова, Никол Карабинова, Николай Стоименов, Стоян Памуков и Тихомир Благоев.

„Златната мина“ е театрален празник, който ще ви разтърси от смях и ще ви накара да се замислите. Чрез майсторското изпълнение на актьорите и неподправения хумор на Ст. Л. Костов, постановката показва, че някои неща никога не остаряват – нито смехът, нито човешката наивност.

Смях до сълзи, истини до болка – това представление не просто се гледа, а се преживява!

Билети:

В касата на зала „Сливен“

Онлайн в Eventim: Златната мина – билети

В обектите на OMV, Технополис, Български пощи и Office 1

Телефон за информация и резервации: 0895 300 370

Не пропускайте тази златна възможност – смехът е гарантиран, удоволствието неизбежно!