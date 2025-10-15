На 4 ноември от 19:00 ч. в зала „Сливен“ ще избухне театрална експлозия от смях, ирония и истина – постановката „Златната мина“ по Ст. Л. Костов, представена от Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас.
Режисьорът Борислав Чакринов вдъхва нов живот на вечната класика, която повече от век разсмива и размишлява върху човешката алчност, моралния упадък и вечното изкушение за „бързо забогатяване“.
В главните роли ще видим неподражаемите Тончо Токмакчиев, Мария Сапунджиева и Милена Маркова – Маца, чийто сценичен синхрон носи заразителна енергия и хумор. В спектакъла участват още Валери Еличов, Златко Ангелов, Зорница Константинова, Никол Карабинова, Николай Стоименов, Стоян Памуков и Тихомир Благоев.
„Златната мина“ е театрален празник, който ще ви разтърси от смях и ще ви накара да се замислите. Чрез майсторското изпълнение на актьорите и неподправения хумор на Ст. Л. Костов, постановката показва, че някои неща никога не остаряват – нито смехът, нито човешката наивност.
Смях до сълзи, истини до болка – това представление не просто се гледа, а се преживява!
Билети:
В касата на зала „Сливен“
Онлайн в Eventim: Златната мина – билети
В обектите на OMV, Технополис, Български пощи и Office 1
Телефон за информация и резервации: 0895 300 370
Не пропускайте тази златна възможност – смехът е гарантиран, удоволствието неизбежно!