Нова Загора отпразнува Петковден с музика, обич и гордост

На 14 октомври, денят, в който православната църква почита Света Петка Българска – закрилницата на Нова Загора, градът засия в празнична светлина и настроение.

Сърцето на Нова Загора туптеше в ритъма на музиката, усмивките и общата радост – защото всеки жител и гост почувства духа на Петковден като истински празник на родолюбието и обичта към родния град.

Вечерта, пред Народно читалище „Д. П. Сивков – 1870“, площадът се изпълни с хора, цветове и настроение. Под откритото небе, озарено от светлини, стотици новозагорци празнуваха заедно – с песни, танци и искрени усмивки.

Кулминацията на вечерта беше впечатляващият концерт на обичаната българска певица Нели Петкова, която омагьоса публиката с кристалния си глас и неподправена харизма. Тя изпълни едни от най-любимите си песни, а целият площад запя с нея – обединен от ритъма, емоцията и усещането за празник.

Сцената оживя и с прекрасните изпълнения на Фолклорна група „Неранза“ при НЧ „Напредък – 2001“, с ръководител Дима Йорданова. Техните автентични гласове и народни мелодии докоснаха сърцата на публиката и предизвикаха бурни аплодисменти, напомняйки, че българският фолклор е жив и винаги ще ни събира.

В края на концерта кметът на Община Нова Загора, г-жа Галя Захариева, поднесе на Нели Петкова красив букет и изрази благодарността си от името на всички новозагорци за незабравимите мигове, изпълнени с емоция и вдъхновение.

За финал прозвуча емблематичната песен „Хубава си, моя горо“, изпята от Нели Петкова, ФГ „Неранза“ и самата г-жа Захариева – момент, който обедини сцената и публиката в едно голямо сърце, туптящо за България.

Празничната вечер завърши с ослепителна заря, озарила небето над Нова Загора и поставила сияен завършек на ден, изпълнен с обич, вдъхновение и гордост.

За пореден път Нова Загора доказа, че пази духа си жив – с почит към традициите, любов към изкуството и гордост от своя град.

Когато сърцата са заедно – празникът е истински, а Нова Загора още по-хубава и светла!