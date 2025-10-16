16.10.2025 14:34 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Общество | преди около 1 час | 64

На 15 октомври, в уютната атмосфера на Клуба на дейците на културата в Нова Загора, се състоя представянето на биографичната книга за легендарния актьор Георги Парцалев – „Хамлет от град Левски“. Автор на изданието е журналистът, писател и продуцент Георги Тошев, добре познат със своите документални филми и поредици, сред които „Другата България“ и „Непознатите“.

Сред гостите на събитието бяха кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, председателят на НЧ „Диньо П. Сивков – 1870“ Георги Николов, представители на културните среди, граждани и почитатели на българското кино и театър.

С вдъхновение и емоция Георги Тошев сподели пред новозагорската публика какво го е вдъхновило да създаде тази книга – разказ за живота, таланта и човечността на един от най-обичаните български актьори. Публиката се потопи в спомени, интересни факти и неиздавани истории от живота на Парцалев, а мнозина получиха и личен автограф от автора.

Вечерта завърши с прожекция на филма „Рицарят на смеха“, който отдаде заслужена почит на големия актьор и неговия неподражаем принос към българската култура.

Събитието, част от културния календар на Община Нова Загора, се превърна в емоционален поклон пред паметта и наследството на Георги Парцалев – човек, който с таланта и добротата си остави светла следа в сърцата на поколения българи.